        Haberler Yaşam 'Miyav'lamalarının şifresi çözüldü... Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!

        Kedilerin insanlarla iletişimi cinsiyete göre değişebiliyor

        Kediler üzerinde yürütülen bir araştırma, kedilerin sahipleriyle kurduğu sesli iletişimin sahibinin cinsiyetine göre değişebildiğini ortaya koydu. Yapılan çalışmada kedilerin erkeklere ortalama 4,3 kez, kadınlara ise ortalama 1,8 kez seslendikleri tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:20
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kaan Kerman öncülüğünde Ankara Üniversitesi ile Türkiye'de 31 kedinin sahiplerini karşılama esnasında sergiledikleri davranışların incelendiği bir çalışma yapıldı.

        Kerman, kedilerin erkeklere, kadınlardan daha sık miyavladığını ortaya koyan araştırmanın ayrıntılarını anlattı.

        Kedilerle ilgili çalışmaların çoğunun laboratuvar ortamında gözlem yapmanın güçlüğü nedeniyle anketlere dayandığını aktaran Kerman, yaptıkları araştırmada hayvanların karşılama davranışlarını ev ortamında kaydedip sahipleri eve girdiği anda iletişimin kedi açısından değişimini incelemeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kerman, kedilerin evde karşılama anındaki davranışlarını doğal ortamlarında kaydederek analiz ettiklerini, bu nedenle kedi sahiplerinin eve girmeden önce vücutlarına sabit bir kamera yerleştirdiğini dile getirdi.

        Araştırmanın 2022-2024 yılları arasında yürütüldüğünü belirten Kerman, uygun formatta video gönderebilen 31 katılımcıyla analizlerin yapıldığını, kedi sahiplerinden eve girdikleri andan itibaren 5 dakika boyunca doğal davranarak kedilerinin davranışlarını kaydetmelerinin istendiğini ifade etti.

        "KEDİLER ERKEKLERE 100 SANİYEDE ORTALAMA 4,3 KEZ SESLENİYOR"

        Analizlerin standartlaşması için videoların ilk 100 saniyesinin değerlendirildiğini ve karşılama davranışıyla ilişkili olduğu düşünülen 22 farklı davranış tipinin bu kayıtlar üzerinden ölçerek kaydedildiğini aktaran Kerman, şöyle devam etti:

        "Araştırma sonucunda kedilerin çıkardıkları sesler, sahiplerinin cinsiyetine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlendi. Kedilerin erkeklere daha sık miyavladığını ve erkeklere yönelik daha yüksek değil daha fazla ses çıkardığını tespit ettik. Bu sürede kediler, erkeklere ortalama 4,3 kez sesleniyorlar, kadınlara ise ortalama 1,8 kez seslendikleri çalışmamız tarafından tespit edildi."

        Kerman, çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuca dair, şöyle konuştu:

        "Erkek kedi sahipleri, kadın kedi sahipleriyle kıyaslandığında, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilirler. Tabii ki bu 'erkekler kadınları dinlemiyor' anlamına gelmiyor ya da 'erkekler kadınlarla nasıl iletişim kuramıyorlarsa kedilerle de aynı şekilde iletişim kuramıyor' anlamına da gelmiyor ama biraz dürtmeye ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor diyebiliriz. En azından bizim hipotezimiz bu yönde. Bunun tüm dünya erkekleri veya kedi sahibi erkeklerle ilgili olup olmadığını şu anda söyleyebilmemiz pek mümkün değil çünkü bu tamamen kültürel bir şey de olabilir."

        Bu seslenme davranışının karşılama odaklı bir seslenme davranışı olduğunu belirten Kerman, kedinin mama kabına yönelme davranışıyla çıkardığı sesin frekansı ve sıklığı arasında herhangi bir ilişkinin mevcut olmadığına işaret etti.

        Kerman, kedilerin davranışlarını etkileyebilecek demografik unsurların da katılımcılardan toplandığını, bunlar arasında kedilerin ve katılımcıların cinsiyeti, evdeki kedi sayısı, kedinin satın alındığı mı yoksa sokaktan mı sahiplenildiği ve kedinin ırk bilgisi gibi verilerin yer aldığını, bu değişkenlerin davranışlarla olan ilişkilerinin de incelendiğini belirtti.

        #Kedilerin insanlarla iletişimi
        #KEDİ
