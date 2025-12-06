Habertürk
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!

        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!

        Akdeniz Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Süleyman İbze, yılbaşı öncesi sahte alkol riskine dikkati çekerek, "Metil alkol, ilk başta hiçbir belirti vermeyebilir, belirtiler 12-24 saat sonra ortaya çıkar. Yüksek miktarda metil alkol alınmışsa, kısa sürede körlük, derin koma ve ölüm gelişebilir" dedi

        Giriş: 06.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:28
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol riskine dikkati çeken Öğr. Gör. Dr. Süleyman İbze, metil alkol zehirlenmelerinin Türkiye'de ciddi ölüm ve körlük vakalarına yol açtığını söyledi.

        Dr. İbze, “Sahte alkol çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Özellikle yılbaşı dönemi yaklaşırken vaka sayılarında belirgin artış bekliyoruz. Metil alkol, etil alkolle neredeyse aynı renkte, aynı kıvamda ve aynı görünümde olduğu için dışarıdan bakarak ayırt etmek mümkün değil. İnsanlar, tamamen güvenilir olduğunu düşündükleri ürünleri tüketirken bile zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sahte alkolün en sık karşılaştığımız formu metil alkoldür. Üretimi etil alkole göre çok daha ucuz olduğu için maalesef kaçak üreticiler tarafından tercih edilmektedir" dedi.

        "HASTALAR ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAMIYOR"

        Metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli yönünün geç belirti vermesi olduğunu anlatan Dr. Süleyman İbze, “Metil alkol tüketen kişi ilk etapta hiçbir şey hissetmeyebilir. Yaklaşık 12-24 saat sonra baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, görme bulanıklığı, görme alanında daralma gibi belirtiler ortaya çıkar. Kişi bu belirtileri alkol tüketimiyle bağdaştırmadığı için çoğu zaman geç başvurur. Oysa bu kritik dönemdir. Semptomların ortaya çıktığı noktadan sonra klinik tablo hızla kötüleşebilir. Yüksek miktarda metil alkol alınmışsa, kısa sürede körlük, derin koma ve ölüm gelişebilir" diye konuştu.

        Metil alkol zehirlenmesinin bazı durumlarda daha geç ortaya çıkabildiğini belirten Dr. İbze, “Bazı kişiler hem gerçek alkol hem metil alkol içeren karışımları fark etmeden tüketiyor. Böyle durumda gerçek alkol, metil alkolün toksik etkilerini bir süre baskılayabiliyor. Bu da belirtilerin daha gecikmesine neden oluyor. Hasta saatler sonra değil, bazen ertesi gün ya da daha ileri saatlerde semptom göstermeye başlıyor. Ancak semptomlar başladığında çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor" diye konuştu.

        "GÖRME SİNİRİNİ DOĞRUDAN ÖLDÜRÜYOR"

        Sahte alkolün körlük riskini artırdığını aktaran Dr. İbze, “Bu maddeler göz sinirini hedef alarak kalıcı hasara yol açıyor. Görme sinirine verilen zarar geri döndürülemediği için kişi ömür boyu kullanamayacağı bir görme fonksiyonuyla karşı karşıya kalabilir. Körlük vakaları bu nedenle çok yaygın. Evde alkol üretenler bazen doğru bildiklerini sanarak çok ciddi hatalar yapabiliyor. Metil alkolün yanlışlıkla karışması, yanlış damıtma uygulamaları ya da teknik bilgi eksikliği nedeniyle zehirli bir ürün ortaya çıkabiliyor. Üstelik kişiler evde yaptıkları alkolün güvenilir olduğuna inandıkları için daha fazla tüketme eğiliminde olabiliyor. Bu da riskleri katlayarak artırıyor" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI SANDIĞIMIZDAN YÜKSEK"

        Bir akademik araştırmanın detaylarından bahseden Dr. İbze, “17 merkezden 1000'in üzerinde hastanın dahil edildiği geriye dönük bir analiz çalışmasının ön sonuçları, Türkiye'de metil alkol kaynaklı ölüm oranının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Veriler tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak şunu kesin olarak biliyoruz; bu, hafife alınacak bir sorun değil. Sahte alkol, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden ölümcül bir risk. Halkımız bilinçli olduğu sürece bu kayıpların önüne geçilebilir" dedi.

