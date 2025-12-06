Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

8 KENT İÇİN 'ALARM' VERİLDİ

Meteoroloji hava tahminlerine göre 7 ilimizde 'sarı', 1 ilimizde ise 'turuncu' alarm verildi. Alarm verilen illerimiz şöyle: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta ve Muğla (Turuncu).

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra yarından itibaren sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ KUVVETLİ OLACAK Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu İSTANBUL: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu İZMİR: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor BURSA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor ADANA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor ANTALYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor HATAY: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor ISPARTA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu KONYA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu NEVŞEHİR: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu BOLU: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu ZONGULDAK: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu SİNOP: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu AMASYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu SAMSUN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu TRABZON: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu RİZE: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu ERZURUM: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu KARS: 9, Parçalı zamanla çok bulutlu MALATYA: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu VAN: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu GAZİANTEP: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı BATMAN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı