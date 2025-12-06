Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 8 kent için alarm verildi! Ege ve Akdeniz dikkat... 7 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de, yağışın şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu ve 8 kent için 'sarı' ile 'turuncu' alarm verildi. Sıcaklıklar düşüşe geçerken Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 07:04 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

        Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        8 KENT İÇİN 'ALARM' VERİLDİ

        Meteoroloji hava tahminlerine göre 7 ilimizde 'sarı', 1 ilimizde ise 'turuncu' alarm verildi. Alarm verilen illerimiz şöyle: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta ve Muğla (Turuncu).

        HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra yarından itibaren sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        RÜZGARIN ŞİDDETİ KUVVETLİ OLACAK

        Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        BURSA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        ANTALYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

        ISPARTA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        KONYA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

        NEVŞEHİR: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        BOLU: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        ZONGULDAK: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu

        REKLAM

        AMASYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu

        RİZE: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

        ERZURUM: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu

        KARS: 9, Parçalı zamanla çok bulutlu

        MALATYA: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        VAN: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu

        GAZİANTEP: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı

        BATMAN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MARDİN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı