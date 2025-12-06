Meteoroloji'den kritik açıklama! 8 kent için alarm verildi! Ege ve Akdeniz dikkat... 7 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de, yağışın şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu ve 8 kent için 'sarı' ile 'turuncu' alarm verildi. Sıcaklıklar düşüşe geçerken Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
8 KENT İÇİN 'ALARM' VERİLDİ
Meteoroloji hava tahminlerine göre 7 ilimizde 'sarı', 1 ilimizde ise 'turuncu' alarm verildi. Alarm verilen illerimiz şöyle: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta ve Muğla (Turuncu).
HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra yarından itibaren sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ KUVVETLİ OLACAK
Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu
İSTANBUL: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
ISPARTA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KONYA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BOLU: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu
RİZE: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
ERZURUM: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS: 9, Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı
BATMAN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı