        Ankara'da lisede öğretmene saygısızlık! Öğretmen affetti polis affetmedi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!

        Ankara'da, bir lisede fizik öğretmeni 61 yaşındaki M.C. ile alay eden öğrencilerle ilgili okul tarafından disiplin soruşturması sürerken, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü de okula giderek incelemede bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 07:35 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:42
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

        OKUL YÖNETİMİNDEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

        Olayın kamuoyuna yansımasının ardından okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

        Öğretmen M.C. ise öğrencilerinin eğitim ve öğretimden geri kalmaması için bunu istemediğini söylemişti.

        ÇOCUK ŞUBE İNCELEME BAŞLATTI

        Yaklaşık 20 gün önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı.

        İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE BİLGİ ALDI

        Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek, bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu.

        ÖĞRETMEN TABURCU OLDU

        Öte yandan hafta başı okulda dengesini kaybedip düşerek yaralanan öğretmen M.C., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

        Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        #ankara
        #Son dakika haberler
