Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

OKUL YÖNETİMİNDEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

Öğretmen M.C. ise öğrencilerinin eğitim ve öğretimden geri kalmaması için bunu istemediğini söylemişti.

ÇOCUK ŞUBE İNCELEME BAŞLATTI

Yaklaşık 20 gün önce yaşanan olaya ilişkin 3 öğrenci hakkında disiplin süreci sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE BİLGİ ALDI

Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek, bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu.

ÖĞRETMEN TABURCU OLDU

Öte yandan hafta başı okulda dengesini kaybedip düşerek yaralanan öğretmen M.C., hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.