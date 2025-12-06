Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor

Dövme mürekkebi ciltte hareketsiz bir şekilde kalmıyor. Yeni araştırmalar, mürekkebin lenfatik sisteme hızla geçtiğini, burada aylarca kalabildiğini, bağışıklık hücrelerini öldürdüğünü ve hatta vücudun aşılara verdiği tepkiyi bozduğunu gösteriyor.

İsviçre'deki bilim insanları, dövme yapıldıktan sonra neler olduğunu izlemek için bir fare modeli kullandılar. Pigmentler dakikalar içinde yakındaki lenf düğümlerine süzüldü ve iki ay boyunca birikmeye devam ederek bağışıklık hücrelerinin ölümüne ve sürekli iltihaplanmaya neden oldu.

Mürekkep, COVID aşısı dövmeli cilde uygulandığında antikor tepkisini zayıflattı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bulgular, dövmenin yaygınlaşmasıyla birlikte halk sağlığı konusunu gündeme getirdi.

REKLAM

2023 Pew Research anketine göre, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 32'sinin en az bir, yüzde 22'sinin ise birden fazla dövmesi var.

Her yıl dövmelere milyarlarca dolar harcanırken, Bellinzona'daki Università della Svizzera Italiana'daki yazarlar, sonuçların, tıbbi ürünlere göre çok daha gevşek düzenlemelere tabi olan dövme mürekkebi bileşenlerinin daha sıkı toksikoloji testlerine ve daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

CİDDİ SAĞLIK ENDİŞELERİNİ GÜNDEME GETİRDİ Araştırmacılar, “Bu çalışma, dövme mürekkebinin bağışıklık tepkisi üzerindeki etkisine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olup, dövme uygulamasıyla ilgili ciddi sağlık endişelerini gündeme getirmektedir. Çalışmamız, dövme mürekkeplerinin güvenliği ile ilgili halk sağlığı politikaları ve düzenleyici çerçeveleri bilgilendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır" açıklamasında bulundu. REKLAM Çalışma, benzer bağışıklık etkilerinin insanlarda da görüldüğünü göstermiyor; bu henüz test edilmedi. Ancak açık risklere işaret ediyor; pigmentlerin insan lenf düğümlerinde bulunduğu uzun süredir belgelendi ve fareler üzerinde yapılan araştırma sonuçları, insanlarda ve primatlarda gözlemlenenlerle aynı. LENFOMA RİSKİ DAHA YÜKSEK 2024 yılında İsveç'te yaklaşık 12 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, dövmeli kişilerin dövmesi olmayanlara göre malign lenfoma riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. En güçlü ilişki, dövme yaptırdıktan sonraki ilk iki yıl ve 10 yıldan fazla bir süre sonra ortaya çıkıyor. Artan risk, yaygın büyük B hücreli lenfoma gibi agresif formlar ve foliküler lenfoma gibi daha yavaş büyüyen formlar olmak üzere başlıca lenfoma türlerini kapsıyor.