        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor | Sağlık Haberleri

        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor

        Dövmenin uzun vadeli sağlık etkileri hakkında nispeten az bilgi olsa da son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, dövmenin uzun süreli iltihaplanmaya neden olabileceğini gösterdi

        Giriş: 06.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:01
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi ciltte hareketsiz bir şekilde kalmıyor. Yeni araştırmalar, mürekkebin lenfatik sisteme hızla geçtiğini, burada aylarca kalabildiğini, bağışıklık hücrelerini öldürdüğünü ve hatta vücudun aşılara verdiği tepkiyi bozduğunu gösteriyor.

        İsviçre'deki bilim insanları, dövme yapıldıktan sonra neler olduğunu izlemek için bir fare modeli kullandılar. Pigmentler dakikalar içinde yakındaki lenf düğümlerine süzüldü ve iki ay boyunca birikmeye devam ederek bağışıklık hücrelerinin ölümüne ve sürekli iltihaplanmaya neden oldu.

        Mürekkep, COVID aşısı dövmeli cilde uygulandığında antikor tepkisini zayıflattı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bulgular, dövmenin yaygınlaşmasıyla birlikte halk sağlığı konusunu gündeme getirdi.

        2023 Pew Research anketine göre, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 32'sinin en az bir, yüzde 22'sinin ise birden fazla dövmesi var.

        Her yıl dövmelere milyarlarca dolar harcanırken, Bellinzona'daki Università della Svizzera Italiana'daki yazarlar, sonuçların, tıbbi ürünlere göre çok daha gevşek düzenlemelere tabi olan dövme mürekkebi bileşenlerinin daha sıkı toksikoloji testlerine ve daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

        CİDDİ SAĞLIK ENDİŞELERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

        Araştırmacılar, “Bu çalışma, dövme mürekkebinin bağışıklık tepkisi üzerindeki etkisine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olup, dövme uygulamasıyla ilgili ciddi sağlık endişelerini gündeme getirmektedir. Çalışmamız, dövme mürekkeplerinin güvenliği ile ilgili halk sağlığı politikaları ve düzenleyici çerçeveleri bilgilendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır" açıklamasında bulundu.

        Çalışma, benzer bağışıklık etkilerinin insanlarda da görüldüğünü göstermiyor; bu henüz test edilmedi. Ancak açık risklere işaret ediyor; pigmentlerin insan lenf düğümlerinde bulunduğu uzun süredir belgelendi ve fareler üzerinde yapılan araştırma sonuçları, insanlarda ve primatlarda gözlemlenenlerle aynı.

        LENFOMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

        2024 yılında İsveç'te yaklaşık 12 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, dövmeli kişilerin dövmesi olmayanlara göre malign lenfoma riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. En güçlü ilişki, dövme yaptırdıktan sonraki ilk iki yıl ve 10 yıldan fazla bir süre sonra ortaya çıkıyor. Artan risk, yaygın büyük B hücreli lenfoma gibi agresif formlar ve foliküler lenfoma gibi daha yavaş büyüyen formlar olmak üzere başlıca lenfoma türlerini kapsıyor.

        Ocak ayında yayınlanan bir Danimarka ikiz çalışması da benzer sonuçlar ortaya koydu. Dövmeli katılımcılar, melanom ve skuamöz hücreli karsinom dahil olmak üzere cilt kanseri ve lenfoma riskleri daha yüksekti ve avuç içinden daha büyük dövmelerde bu risk daha da artıyordu. Çalışmanın bir kolunda, büyük dövmelerin lenfoma riskini 2.7 kat, cilt kanseri riskini ise iki katından fazla artırdığı ortaya çıktı.

        Her iki ülkedeki araştırmacılar, özellikle de karbon siyahı, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve azo boyalar gibi pigmentlerin lenf düğümlerine gittiği ve orada yıllarca kaldığı bilindiği için biriken kanıtların daha derinlemesine araştırılmayı hak ettiğini söylüyorlar.

