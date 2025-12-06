Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!

        İstanbul'da, lüks bir villaya girerek yaklaşık değeri 10 milyon lira olan saat koleksiyonunu, kasada bulunan iki ruhsatlı tabancayı ve kapıda park halindeki lüks otomobili çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin villaya hırsızlık için girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 12 milyon TL'nin üzerinde zarara neden olan şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Tuzla'da, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi.

        Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.

        LÜKS OTOMOBİLİ DE ALIP GİTTİLER

        DHA'daki habere göre A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

        HIRSIZLIK OLAYI KAMERADA

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

        REKLAM

        ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        OTOMOBİL, SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNDU

        Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B. (23), A.A. (32) ve E.G. (23) gözaltına alındı. Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.

        ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Diğer şüpheli E.G.'nin daha önceden 22, E.B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!