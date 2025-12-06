Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!

İstanbul Tuzla'da, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi.

Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.

LÜKS OTOMOBİLİ DE ALIP GİTTİLER

DHA'daki habere göre A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

HIRSIZLIK OLAYI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

REKLAM

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.