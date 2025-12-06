Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
İstanbul'da, lüks bir villaya girerek yaklaşık değeri 10 milyon lira olan saat koleksiyonunu, kasada bulunan iki ruhsatlı tabancayı ve kapıda park halindeki lüks otomobili çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin villaya hırsızlık için girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 12 milyon TL'nin üzerinde zarara neden olan şüpheliler tutuklandı
İstanbul Tuzla'da, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi.
Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.
LÜKS OTOMOBİLİ DE ALIP GİTTİLER
DHA'daki habere göre A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.
HIRSIZLIK OLAYI KAMERADA
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.
ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.
OTOMOBİL, SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNDU
Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B. (23), A.A. (32) ve E.G. (23) gözaltına alındı. Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.
ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Diğer şüpheli E.G.'nin daha önceden 22, E.B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.