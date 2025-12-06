Habertürk
        İstanbul'da komisyon alamayan emlakçı markette katletti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da komisyon alamayan emlakçı markette katletti!

        İstanbul'da, iddiaya göre Erdal Gobul'un evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle, Gobul'un 21 yaşındaki oğlu Furkan Gobul'u çalıştığı markette silahla başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:58
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İstanbul'da olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı.

        BÜYÜK OĞLU "KOMİSYONU ÖDEDİM" DEDİ

        DHA'daki habere göre emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi.

        MARKETE GİDİP SIRAYA GİRDİ

        Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.

        BOYNUNDAN VURULUP HAYATINI KAYBETTİ

        Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a (21) ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı.

        Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü.

        KATİL EMLAKÇI ARANIYOR

        Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan'a ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
