MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.

Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

Bugünkü batılı hayat, batılı olduğu kadar sosyal ve ekonomik tarzıyla büyük çapta tatminsizliklere yol açmaktadır. İnsan yiyip içen, bohem bir hayatta sürüklenen, yapay zekadan sosyal medyanın zehriyle bir nevi zombiye dönen, bir birini boğazlayan varlık haline gelmektedir. Asıl felaket bu değil midir? İnsanların sefil, şiddet sever, manevi değerlerden uzak bir hayat sürdürdüğü distopik toplum üzerimize gelmiyor mu?

AHLAK KRİZİ DEĞİL MİDİR?

Türk futboluna ve hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin neden olduğu ahlaki krizin üzerine kafa yormamız gerekli değil midir? İnsanların birbirlerini boğazlamaları ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan, iftiradan medet umarak siyasi diyalogları tıkamak bir ahlaki kriz değil midir? Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet iddiaları ahlak krizi değil midir? İBB soygunu, milli hafızaya mıh gibi yerleşen ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak, yargı mensuplarımıza saldırmak hem adalet hem ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çeteler, çocuk yaştaki çocukların sahaya sürülmesi, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetleri çalmak bir ahlak krizi değil midir? Çocuklarımızı suça ve suç işlemeye sürükleyen esas kaynakları ortadan kaldırmalıyız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan, yakamızı kaptırmadan yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığının imkanıyla okuyor, küresel ve bölgeler tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyoruz.