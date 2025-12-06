Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok! İstanbul Beylikdüzü'nde, bir sitedeki dairede 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL