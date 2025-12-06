Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir sitedeki dairede 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor
İstanbul'da kan donduran olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.
AİLESİ ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ
DHA'daki habere göre ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın (46) yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı.
ELLERİ BAĞLANMIŞ İPLE ASILMIŞ
Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.