        Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü; 64. dakikada Milan Skriniar attı. Ev sahibi ekibin golü ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 33'e yükseltirken, Başakşehir ise 17 puana çıktı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:00
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada ise Marco Asensio'nun kullandığı korner vuruşunda topu Milan Skriniar topu ağlara gönderdi ve maçta gol perdesini açtı. Ev sahibi ekip ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti. Başakşehir ise 17 puana çıktı.

        Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        SEMEDO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo sakatlık yaşadı. Mücadelenin 17. dakikasında savunmadan hızla topu çıkartan Nelson Semedo, orta alanda Harit'in müdahalesi sonrası durdurulurken hakem Adnan Deniz Kayatepe faul çaldı. Pozisyonun devamında Semedo kendisini yere bıraktı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet ederken, daha sonra kenar yönetimine değişiklik talebinde bulunuldu.

        Semedo, maçın 20. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

        Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

        Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

        YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.

        Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.

        Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.

