Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada ise Marco Asensio'nun kullandığı korner vuruşunda topu Milan Skriniar topu ağlara gönderdi ve maçta gol perdesini açtı. Ev sahibi ekip ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti. Başakşehir ise 17 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SEMEDO OYUNA DEVAM EDEMEDİ Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo sakatlık yaşadı. Mücadelenin 17. dakikasında savunmadan hızla topu çıkartan Nelson Semedo, orta alanda Harit'in müdahalesi sonrası durdurulurken hakem Adnan Deniz Kayatepe faul çaldı. Pozisyonun devamında Semedo kendisini yere bıraktı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet ederken, daha sonra kenar yönetimine değişiklik talebinde bulunuldu. Semedo, maçın 20. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.