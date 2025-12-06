Habertürk
        IAEA: Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü

        IAEA: Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntının önlenmesi için inşa edilen çelik yapının şubat ayındaki drone saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

        Giriş: 06.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:31
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen ‘Yeni Koruma Kalkanı'nın’ şubat ayındaki drone saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.

        Geçen hafta IAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı kaydedilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği aktarıldı. Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı fakat nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu ifade edildi.

        Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11’inci kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Kesintinin yarım saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğuna dikkat çekildi.

