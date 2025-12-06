Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

        Kaynak
        Giriş: 06.12.2025 - 20:47 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:20
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti."

        ABD-VENEZUELA GERGİNLİĞİ

        ABD yönetimi, Cartel de los Soles isimli örgütü Yabancı Terörist Örgütleri (FTO) listesine almış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da örgütle ilişkilendirmişti.

        ABD ordusu, Venezuela açıklarındaki askeri varlığını artırırken, uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen teknelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, deniz yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının azaldığını ifade etmiş, kara harekatına da başlayacaklarının işareti vermişti.

        Trump ile Maduro geçtiğimiz hafta 15 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, görüşmeden çıkan sonuca ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

