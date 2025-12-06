Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü

ABD yönetimi, Cartel de los Soles isimli örgütü Yabancı Terörist Örgütleri (FTO) listesine almış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da örgütle ilişkilendirmişti.
ABD ordusu, Venezuela açıklarındaki askeri varlığını artırırken, uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen teknelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, deniz yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının azaldığını ifade etmiş, kara harekatına da başlayacaklarının işareti vermişti.
Trump ile Maduro geçtiğimiz hafta 15 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, görüşmeden çıkan sonuca ilişkin net bir açıklama yapılmadı.