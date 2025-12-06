Habertürk
        Meteoroloji ve Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

        Meteoroloji ve Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

        İstanbul'da 7 Aralık Pazar günü için sarı kodlu uyarı verildi: Sonbaharın vedasıyla kışın ilk adımları buluşuyor, kısa süreli ama kuvvetli sağanaklar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riski taşıyor. Alçak kesimler, alt geçitler ve dere yataklarından uzak durulması; sürücülerin hız düşürüp takip mesafesini artırması, toplu taşımada gecikmelere hazırlıklı olunması öneriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:07
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yayımladığını duyurdu. Valilik, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilendirmede, 7 Aralık Pazar günü etkisini artırması beklenen yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

        KUVVETLİ SAĞANAKLAR

        Kentin takviminde sonbaharın vedası, kışın ilk adımlarıyla çoğu zaman yoğun yağışlar ve serinleyen rüzgârla kendini hatırlatıyor. Kısa günler, ağırlaşan bulutlar ve sokaklara sinen nemli soğuk, İstanbul’un klasik Aralık manzarasını yeniden sahneye taşıyacak. Uzun aralıklarla değil, daha çok anlık ve kuvvetlenen sağanaklar beklenirken, özellikle alçak kesimler ile yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde su birikintileri ve kısa süreli aksaklıklar görülebilir.

        SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

        Sarı kod, hava olaylarının potansiyel risk taşıdığı, günlük yaşamı etkileyebilecek düzeyde olabileceği anlamına gelir. Vatandaşların planlarını gözden geçirerek dikkatli olması, yetkili kurumların uyarılarını takip etmesi beklenir.

