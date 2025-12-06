Meteoroloji ve Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yayımladığını duyurdu. Valilik, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilendirmede, 7 Aralık Pazar günü etkisini artırması beklenen yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

KUVVETLİ SAĞANAKLAR

Kentin takviminde sonbaharın vedası, kışın ilk adımlarıyla çoğu zaman yoğun yağışlar ve serinleyen rüzgârla kendini hatırlatıyor. Kısa günler, ağırlaşan bulutlar ve sokaklara sinen nemli soğuk, İstanbul’un klasik Aralık manzarasını yeniden sahneye taşıyacak. Uzun aralıklarla değil, daha çok anlık ve kuvvetlenen sağanaklar beklenirken, özellikle alçak kesimler ile yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde su birikintileri ve kısa süreli aksaklıklar görülebilir.