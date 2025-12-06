Şampiyonluk yarışında yara aldı: 2 haftada 4 puan yitirdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan yitirdi. Geride bıraktığımız haftadaki Galatasaray derbisinde de beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında son 2 haftada 4 puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı.
Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.
Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.
Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.
SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.
BAŞAKŞEHİR'E 7 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
RAMS Başakşehir’e karşı 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe’nin bu serisi sona erdi. Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğü ve galibiyet serisi de bitmiş oldu.
Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022’de kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6’sı lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan 2 takım 7 yıl sonra berabere kaldı. 7 Ekim 2018’de golsüz sona eren lig maçının ardından 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı.