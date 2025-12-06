Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

Rus ordusunun, 653 insansız hava aracı (İHA) ve 51 füze ile Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Odessa, Lviv, Volin, Dnipropetrovsk, Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv ve Zaporijya bölgelerine İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarda hipersonik ve balistik füzeleri de kullandığını belirterek "Bölgelerde yaralılar var. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Bu saldırıların ana hedefi yine enerji altyapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

In many regions, recovery efforts are now underway following last night’s Russian strikes on civilian infrastructure. Unfortunately, there is some destruction. A drone strike burned down the main railway station building in Fastiv. The attack was meaningless from a military point… pic.twitter.com/pSvMOaPtA5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Saldırıda 653 İHA ve 51 füze kullanıldı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırılarda 653 İHA kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, 17'si balistik toplam 51 füzenin Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 30 füzenin imha edildiği ifade edilen açıklamada, 585 İHA'nın ise düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kalan füze ve İHA'ların ülkenin 29 noktasına isabet ettiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısının sürdüğü belirtildi.