        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 653 insansız hava aracı (İHA) ve 17'si balistik toplam 51 füze kullanıldığını bildirdi.

        Giriş: 06.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:39
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rus ordusunun, 653 insansız hava aracı (İHA) ve 51 füze ile Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Odessa, Lviv, Volin, Dnipropetrovsk, Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv ve Zaporijya bölgelerine İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

        Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarda hipersonik ve balistik füzeleri de kullandığını belirterek "Bölgelerde yaralılar var. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Bu saldırıların ana hedefi yine enerji altyapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Saldırıda 653 İHA ve 51 füze kullanıldı

        Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırılarda 653 İHA kullandığı aktarıldı.

        Açıklamada, 17'si balistik toplam 51 füzenin Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı aktarıldı.

        Hava savunma kuvvetlerince 30 füzenin imha edildiği ifade edilen açıklamada, 585 İHA'nın ise düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        Kalan füze ve İHA'ların ülkenin 29 noktasına isabet ettiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısının sürdüğü belirtildi.

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın Kiev bölgesine yaptığı saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vladislav Gaivanenko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bölgeye yaptığı füze saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

        Saldırılar nedeniyle ülkede su ve elektrik kesintileri meydana geldi

        Öte yandan saldırıların ardından Ukrayna'daki son durum hakkında yazılı açıklama yapan Başbakan Yuliya Sviridenko, farklı bölgelerde su ve elektriğin kesildiğini belirtti.

        Sviridenko mesajında, "Zaporijya'da enerji tesisleri hasar gördü, 10 yerleşim birimine elektrik verilemiyor. Olay yerinde, acil elektrik kesintisinden sonraki çalışmalar devam ediyor. Su teminini sağlamak için jeneratörler çalıştırıldı." ifadelerini kullandı.

        Başbakan Sviridenko, Rusya'nın ayrıca Kiev bölgesindeki Fastiv şehrinde yer alan bir tren istasyonunun ve buradaki trenlerin de hedef aldığını ifade etti.

        #Ukrayna
        #rusya
