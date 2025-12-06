Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Son dakika: İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı | Dış Haberler

        İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı

        İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Kulesi'nde muhafaza altında tutulan ngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebili saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan "Take Back Power (Gücü Geri Al)" adlı grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebili saldırı yaptı.

        Grup üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki salona girerek cam muhafazaya muhallebi attı. Güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulunurken, olayda tacın zarar görmediği bildirildi.

        Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve "Halk Kamarası" adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, tacın cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısı apple crumble and custard sürdü.

        Aktivistler, tacın önünde "Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir" yazılı pankart açtı. Take Back Power adına yapılan açıklamada, 2011'den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10'un gelirinin yüzde 44'ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranının ise yüzde 22 olduğu belirterek, siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiği savunuldu.

        REKLAM

        Açıklamada, çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir "Halk Kamarası" kurulması çağrısı yapıldı.

        Eylemcilerden Miriam Cranch, süper zenginlerin düşük vergi ödediğini, bunun da toplumsal adaletsizliğe yol açtığını ifade etti.

        Zahra Ali de ülkede boş konut sayısının evsiz sayısından fazla olduğunu belirterek, hükümeti sosyal sorunlara karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

        Eylemciler, hükümet tarafından somut bir adım atılana kadar şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini ifade etti.

        Londra Metropolitan Polisi, 4 eylemcinin gözaltına alındığını, ayrıca kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!