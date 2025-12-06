Habertürk
        Sadettin Saran: TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: TFF'nin gerekeni yapacağını inanıyoruz

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının son anlarında yaşanan pozisyonla alakalı, "Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz." dedi.

        Giriş: 06.12.2025 - 19:39 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:39
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "DÜN YAŞANANLAR BİZİ ŞAŞIRTTI VE ÜZDÜ"

        Saran, yaptığı açıklamada, "Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur." dedi.

        "BAŞKAN İLE İTİŞİM HALİNDEYİM"

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Saran, "Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

