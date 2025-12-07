Bu yılbaşında neredesiniz? Aralık ayında Türkiye'de kış tatili yapmak için en keyifli rotalar!

Soğuklar kendini iyice hissettirmeye başlarken, Aralık ayında Türkiye’de gidilebilecek en özel kış rotaları yeniden gündeme geliyor. Kar tatili yapmak, termal sularda dinlenmek ya da doğayla baş başa kalmak isteyenler için ülkenin dört bir yanında güçlü seçenekler var. Bu dönem, hem uygun fiyat hem de manzara açısından yılın en verimli zamanlarından biri olarak görülüyor. Sizin için derledik…