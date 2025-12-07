Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü | Dış Haberler

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

        Habertürk / DHA
        Giriş: 07.12.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:42
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti.

        Yanardağın Halema'umau kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.

        Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

        Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

