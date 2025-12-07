Habertürk
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!

        Galatasaray, erkek basketbol takım otobüsünün Bursaspor karşılaşması sonrası taşlı saldırıya uğradığını açıkladı.

        Giriş: 07.12.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:48
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray, erkek basketbol takımını taşıyan otobüsün saldırıya uğradığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

