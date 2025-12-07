Hırsızdan korkup pencereden atladı! Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
İstanbul'da evine giren S.F. adlı kadın, karşısında bıçaklı ve kasklı bir gaspçıyla karşılaştı. Evdeki altınları çalan saldırgan, kadını yatak odasına kilitleyip kaçtı. Ölüm korkusuyla pencereden atlayan kadın yaralandı. Kimliğini gizlemek için kask takan gaspçı, Gasp Büro dedektiflerinin 48 saatlik film gibi takibiyle kıskıvrak yakalandı
Dehşet saçan olay, 27 Kasım günü saat 15.20 sıralarında Ümraniye'de bir evde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre evine dönen S.F. isimli kadın, evin içerisinde turuncu yelekli, siyah kasklı ve gri kot pantolonlu bir şüpheliyle karşılaştı.
YATAK ODASINA KİLİTLEDİ
Bıçak çeken şüpheli, şok yaşayan kadından para istedi. Ardından mağdurun kolundaki 5 altın bilezik ve 1 altın yüzüğü zorla aldı. Gaspçı, S.F.’yi yatak odasına kilitleyerek evden kaçtı.
PENCEREDEN ATLADI
Panikleyen S.F., kurtulmak için evin penceresinden atladı ve yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN İZ SÜRÜLDÜ
Mağdurun verdiği eşkal doğrultusunda çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda, tarif edilen şüpheliye benzeyen bir kişinin elinde siyah çanta ile bölgeden yaya olarak uzaklaştığı tespit edildi. Gaspçının kaçtığı güzergâhlara ait görüntüler tek tek incelendi.
ALTINLARI KUYUMCUDA SATARKEN GÖRÜLDÜ
Şüphelinin, mağdurdan aldığı bilezikleri bir kuyumcuda satarken görüntüleri de elde edildi. Genişletilen çalışmada gasp olayının zanlılarının 46 yaşındaki C.Y. ile 29 yaşındaki H.A.F. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Gasp Büro Amirliği ekipleri 29 Kasım 2025’te düzenledikleri operasyonla her iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan bıçak ve görüntülere yansıyan siyah çanta da ele geçirilerek delillere eklendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y. ve H.A.F. adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.