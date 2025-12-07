Hırsızdan korkup pencereden atladı! Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!

Dehşet saçan olay, 27 Kasım günü saat 15.20 sıralarında Ümraniye'de bir evde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre evine dönen S.F. isimli kadın, evin içerisinde turuncu yelekli, siyah kasklı ve gri kot pantolonlu bir şüpheliyle karşılaştı.

YATAK ODASINA KİLİTLEDİ

Bıçak çeken şüpheli, şok yaşayan kadından para istedi. Ardından mağdurun kolundaki 5 altın bilezik ve 1 altın yüzüğü zorla aldı. Gaspçı, S.F.’yi yatak odasına kilitleyerek evden kaçtı.

PENCEREDEN ATLADI

Panikleyen S.F., kurtulmak için evin penceresinden atladı ve yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN İZ SÜRÜLDÜ

Mağdurun verdiği eşkal doğrultusunda çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda, tarif edilen şüpheliye benzeyen bir kişinin elinde siyah çanta ile bölgeden yaya olarak uzaklaştığı tespit edildi. Gaspçının kaçtığı güzergâhlara ait görüntüler tek tek incelendi.