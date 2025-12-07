İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddeler göle döndü. Sarıyer'de de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu park halindeki bir pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bayrampaşa'da ise sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane'de de yollar göle döndü.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde biriken yağmur suyu suyu nedeniyle yaya ve araçlar zor anlar yaşadı.

Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekti. Bayrampaşa'da ise sabah saatlerinde yağış etkisini azalttı. Yağmura çoğu kişi hazırlıksız yakalandı.

Şişli'de sokaklar sağanak yağmur sonrası göle dönerken, bir iş yerinin bahçesi su altında kaldı bahçede bulunan süs bitkileri zarar gördü.

Kağıthane'de sağanak yağış sonrası göle dönen yolda ilerlemekte zorlanan bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerindeki tentelerin altına sığındı. Anadolu Yakası'nda da etkisini sürdüren kuvvetli yağışın da etkisiyle oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı. Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Çamlıca Kulesi'nin tepesi bu nedenle adeta görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.

AA'da yer alan habere göre de Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle dönerken, Arnavutköy'de de benzer görüntüler oluştu. İtfaiye ekipleri, yaşanan su baskınlarına müdahale ederek yağmur sularını tahliye etti. Ekiplerin İstanbul genelinde çalışması sürüyor.

İHA'nın haberine göre de şehrin özellikle kuzeyinde yer alan ilçelerde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

BAZI YOLLAR VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Avcılar Deniz Köşkler'deki sahil yolunda su baskını nedeniyle rögarlar açılırken yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Başakşehir'deki Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Bu nedenle bir araç yolda kaldı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde su baskınının ardından araçlar güçlükle ilerledi. Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri, bölgede biriken suyu tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Fatih'teki İBB Haliç Sanat Galerisi'nin zemin katını da su bastı. Ekiplerin suyu tahliye çalışması devam ediyor.

YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Sarıyer'de de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü. Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.