ABD Başkanı Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını, yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını açıkladı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennendy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığına işaret eden Trump, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum çünkü onlar (kaçakçılar), benim tahminime göre çok cesur insanlar." ifadesini kullandı.

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarına işaret eden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz." dedi.

SAVUNMA BAKANI SALDIRILARIN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de California'da katıldığı etkinlikte uyuşturucuyla mücadele için gemilere yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda gayet odaklı olduklarını belirten Hegseth, "Eğer bir terör örgütü için çalışıyorsanız ve ülkemize gemi ile uyuşturucu getiriyorsanız sizi bulur ve batırırız, bu konuda hiç şüpheniz olmasın." dedi.