        Şimdi tatil zamanı onlarda: Biz kış yaşarken dünyada hangi ülkeler yazı yaşıyor?

        Şimdi tatil zamanı onlarda: Biz kışı yaşarken dünyada hangi ülkeler yazı yaşıyor?

        Kış Türkiye'de soğuk, kısa günler ve düşük güneş ışığıyla geçiyor. Ancak dünyanın bazı bölgelerinde Aralık, tam anlamıyla yaz mevsiminin başlangıcı. Güney yarımkürede sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken tropik kuşak ülkelerinde kuru sezon başlıyor. Soğuktan kaçmak isteyenler için işte Aralık'ta yazı yaşayan rotalar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:30
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Kış aylarında havalar soğurken dünyanın bazı bölgeleri yaz mevsimine adım atıyor. Aralık ayında sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı ülkeler, soğuktan kaçmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor. Güney yarımküreden tropik adalara kadar pek çok destinasyon bu dönemde en parlak günlerini yaşıyor. İşte kış ortasında yazı bulabileceğiniz ülkeler…

        AVUSTRALYA: YAZIN TAM ORTASI

        Aralık, Avustralya’da yazın başlangıcı değil, doğrudan en sıcak dönemlerinden biri. Doğu kıyısında sıcaklık 27°C, batıda ise 30°C’nin üstüne çıkıyor. Noel barbeküyle, sahilde kriketle ve açık hava etkinlikleriyle kutlanıyor. Büyük Set Resifi, Sydney plajları ve Melbourne’un çatı barları Aralık ayında en canlı hâlini yaşıyor.

        ASYA’NIN SICAK KAÇAMAĞI: TAYLAND VE VİETNAM

        Tayland’da KasımŞubat arası “kış” mevsimi olarak geçiyor olsa da havalar hâlâ 30–35°C. Nem düşüyor, ada ve sahiller daha keyifli bir hâle geliyor.

        Vietnam’da ise kuzey 22°C ile daha serin, güney 26–31°C arasında. Hem plaj tatili hem kültür turu için uygun.

        GÜNEY AMERİKA’DA YAZ: BREZİLYA VE ARJANTİN

        Rio’da termometre 30–34°C’yi gösteriyor. Copacabana ve Ipanema’da yaz kalabalığı Aralık’ta başlıyor.

        Arjantin’de Patagonya’nın serin rüzgârı bile 28°C’lik yaz havasını gölgelemiyor. Buenos Aires’te tango salonları ve Mendoza bağları yılın bu döneminde daha hareketli.

        AFRİKA’DA SICAK VE GÜNEŞLİ: TANZANYA VE GÜNEY AFRİKA

        Tanzanya’da 30°C civarı sıcaklık safari rotalarını cazip kılıyor. Zanzibar’ın masmavi suları Aralık’ta en sakin döneme giriyor.

        Güney Afrika’da Cape Town 25°C civarında. Hem üzüm bağları hem plajlar yaz güneşini tam anlamıyla hissediyor.

        TROPİK ROTALAR: HAWAİ, KOSTA RİKA, KARAYİPLER

        Hawaii’de Aralık “serin” sayılan ay ama 24–27°C hâlâ rahat bir yaz havası sunuyor.

        Kosta Rika’da kuru sezonun başlangıcıyla 25°C civarında ideal bir iklim oluşuyor.

        Cancun, Dominik Cumhuriyeti ve Barbados 29–30°C arası sıcaklıklarla kış güneşinin en güçlü yaşandığı bölgeler arasında.

