Kış aylarında havalar soğurken dünyanın bazı bölgeleri yaz mevsimine adım atıyor. Aralık ayında sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı ülkeler, soğuktan kaçmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor. Güney yarımküreden tropik adalara kadar pek çok destinasyon bu dönemde en parlak günlerini yaşıyor. İşte kış ortasında yazı bulabileceğiniz ülkeler…

AVUSTRALYA: YAZIN TAM ORTASI

Aralık, Avustralya’da yazın başlangıcı değil, doğrudan en sıcak dönemlerinden biri. Doğu kıyısında sıcaklık 27°C, batıda ise 30°C’nin üstüne çıkıyor. Noel barbeküyle, sahilde kriketle ve açık hava etkinlikleriyle kutlanıyor. Büyük Set Resifi, Sydney plajları ve Melbourne’un çatı barları Aralık ayında en canlı hâlini yaşıyor.

REKLAM ASYA’NIN SICAK KAÇAMAĞI: TAYLAND VE VİETNAM Tayland’da Kasım–Şubat arası “kış” mevsimi olarak geçiyor olsa da havalar hâlâ 30–35°C. Nem düşüyor, ada ve sahiller daha keyifli bir hâle geliyor. Vietnam’da ise kuzey 22°C ile daha serin, güney 26–31°C arasında. Hem plaj tatili hem kültür turu için uygun. GÜNEY AMERİKA’DA YAZ: BREZİLYA VE ARJANTİN Rio’da termometre 30–34°C’yi gösteriyor. Copacabana ve Ipanema’da yaz kalabalığı Aralık’ta başlıyor. Arjantin’de Patagonya’nın serin rüzgârı bile 28°C’lik yaz havasını gölgelemiyor. Buenos Aires’te tango salonları ve Mendoza bağları yılın bu döneminde daha hareketli.