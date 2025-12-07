Habertürk
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Lösemili öğrenci, hastane odasında yılmadan hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı

        Lösemili öğrenci, hastane odasında yılmadan hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Cemal Göztak, ağır kemoterapi süreci ve sık sık yaşadığı enfeksiyonlara rağmen pes etmeden hazırlandığı LGS kapsamındaki merkezi sınavı kazanarak Anadolu lisesine yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:42
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemi teşhisi konulduğunda henüz 13 yaşında olan Cemal Göztak, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hastaneye yattığı günden bu yana 11 aydır evine gidemeyen öğrenci, tedavi sürecinde hastane sınıfına devam etti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandı.

        15 Haziran'da uygulanan sınavdan aldığı puanla Kırşehir'deki Sıddık Demir Anadolu Lisesi'ne yerleşen genç öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle derslerine de çevrimiçi katılıyor.

        "İYİLEŞTİĞİMDE OKULA GİTMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM"

        Yaşadıklarını anlatan Cemal Göztak, hastane ortamına rağmen ders çalışmaktan vazgeçmediğini söyledi.

        8. sınıfı hastanede tamamladığını ifade eden Göztak, "Birçok derse girdim, sınavlara da burada katıldım. Test çözdüm. LGS'ye de burada girdim. Zor da olsa yaptım. Kırşehir de bir okulda okuyorum, online ders alıyorum. Test çözüyorum" dedi.

        Göztak, hedefinin fen lisesi olduğunu belirterek, "Hep kitap okudum. Ders yaparken kağıt filan geliyordu onları yapıyordum. Burada daha çok vakit geçirdiğim için zorlanmıyorum, eğlendiğim için zamanım daha hızlı geçiyor. Sınava girecek arkadaşlarıma da planlı ve düzenli çalışmayı tavsiye ederim. LGS'de paragraf çok çıktığı için kitap okumayı tavsiye ederim. Genellikle hikaye ve roman okudum. Türkçe sorularını daha hızlı çözebildim. Daha kolay yapabildim. İyileştiğimde okula gitmeyi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

        NAKİL OLACAK

        Cemal Göztak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İkbal Ok Bozkaya da genç öğrencinin ocak ayında yaygın ağrı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

        Yapılan tetkikler sonucunda Cemal'e lösemi tanısı koyduklarını aktaran Bozkaya, "Tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra ağrıları azaldı ancak tedavi yanıtı nedeniyle yüksek riskli gruba almak zorunda kaldık" bilgisini paylaştı.

        Cemal'in yoğun kemoterapi aldığını, bu süreçte ciddi enfeksiyonlar geçirdiğini ve zaman zaman yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Bozkaya, şunları kaydetti: "Cemal, 8. sınıf öğrencisiydi. O bilinçle okulu hiç bırakmadan tedavilerini sağladı ve yoğun mücadelesine devam etti. Okulunu devam ettirdi, buradaki öğretmenlerimizin destekleriyle hem 8. sınıfını bitirdi hem de sınava hazırlandı. Cemal'i kemoterapiye yeterli yanıt alınamadığı için kemik iliği nakil grubuna aldık. Enfeksiyonları şu an toparlanmış olsa da hala yaraları var. Enfeksiyonlarını ve yaralarını tedavi ettikten sonra önümüzdeki günlerde nakil ünitesine devredeceğiz. Nakil olacak."

        LGS'de elde ettiği başarının genç öğrenci için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Bozkaya, "Lösemi hastalarımızın hepsi ağır süreçler atlatıyor ama Cemal, hastalığının dirençli gitmesinden dolayı daha ağır tedaviler alıp, çok daha ağır süreçler atlattı. Buna rağmen kendini bırakmayıp hem sınavına girdi hem sınavda güzel bir başarı elde etti. Okuluna sarılarak devam ediyor. Bu bizim için ümit verici bir durum."

