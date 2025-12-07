Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı

        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak, Telekom Kavşağı alt geçidini suyla doldurdu. Su baskını nedeniyle ilerleyemeyen hafif ticari araçta mahsur kalan 8 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince güvenli alana çıkarıldı; alt geçitteki su tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 18:26 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya’nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araçtaki 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.

        Alanya’dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.

        Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?