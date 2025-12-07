Habertürk
        Son dakika: Manisa haberleri: Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi

        Manisa'da üzücü bir kayıp meydana geldi. 55 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:51
        Manisa'da Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        AMELİYAT SIRASINDA FENALAŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı.

        GENEL CERRAHİ UZMANI KURTARILAMADI

        Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. Türkarslan'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
