Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Rams Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nelson Semedo'nun son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Semedo maçın 20. dakikasında sakatlanmış ve yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakmıştı.
YAKLAŞIK 4 HAFTA YOK!
32 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.