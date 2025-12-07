Habertürk
        Fenerbahçe arsaVev: 1 - Galatasaray GAIN: 0 | MAÇ SONUCU (Derbide kazanan F.Bahçe) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe arsaVev: 1 - Galatasaray GAIN: 0 | MAÇ SONUCU

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe arsaVev sahasında Galatasaray GAIN ile karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve namağlup zirvede yer aldı.

        Giriş: 07.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:16
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasındaFenerbahçe arsaVev sahasında Galatasaray GAIN'i ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

        F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Marta Cox kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 11'de 11 yaparak 33 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. İlk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fomget Gençlik'e konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü'nü ağırlayacak.

        Stat: Chobani

        Hakemler: Hatice Aydin, Engin Yılmaz, Yusuf Can Bük

        Fenerbahçe arsaVev: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Plummer, İpek Kaya, Van Eynde (Dk. 76 Ümran Özev), Cox (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Otu, Ece Türkoğlu, Santos (Dk. 59 Peritan Bozdağ), Sabastine, Staskova (Dk. 82 Salas)

        Galatasaray GAİN: Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin (Dk. 89 Elanur Laçin), Ecem Cümert (Dk. 80 Benan Altıntaş), Füller, Ebru Topçu, Jang Chang, Melike Pekel (Dk. 80 Kezban Tağ), Manga (Dk. 46 Marta), Giacinti

        Gol: Dk. 64 Cox (Penaltıdan) (Fenerbahçe arsaVev)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Demehin, Dk. 30 Füller, Dk. 61 Giacinti ve Ecem Cümert (Galatasaray GAİN), Dk. 33 Cox, Dk. 78 İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev)

