        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi - Teknoloji Haberleri

        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 04:45 Güncelleme: 08.12.2025 - 04:45
        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi
        Trump, Kennedy Center'da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Netflix'in Warner Bros'u satın almak için anlaşmaya varmasının sorulması üzerine Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

        Trump, Netflix'in "harika bir şirket" olduğunu ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Netflix'in Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çok saygı duyduğunu ancak pazar payının çok büyük olduğunu söyledi.

        "BÜYÜK BİR PAZAR PAYI, BU BİR SORUN OLABİLİR"

        "Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak." dedi.

        Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını belirterek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

