Göztepe: 1 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Bordo-Mavililerde goller 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi'den gelirken Göztepe'nin golünü ise 85. dakikada Anthony Dennis kaydetti.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Arnavut futbolcu Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 maçta 5 gol kaydetti.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 34'e yükseltti ve Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Göztepe ise 26 puanda kaldı.

FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.