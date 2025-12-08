Habertürk
        Haberler Dünya Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü | Dış Haberler

        Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü

        Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 01:55
        Fransa'nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, milyon dolarlık soygunun ardından bu kez de bakımsızlık nedeniyle gündeme geldi. Müzenin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

        Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesinde yer alan 3 odadan birini etkilediğini aktararak, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini ifade etti. Steinbock, sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını aktardı.

        Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul eden Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını söyledi.

        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık Haberi Görüntüle

        LOUVRE SOYGUNU

        Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.

        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
