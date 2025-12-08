Ek zamda geri adım atıldı ama müfettişler ısrarlı

Kamu bürokrasisinde kritik görevlerde bulunan kariyer meslek mensupları yıllardır ek zam talebiyle yetkili makamların kapısını çalıyor. Geçen yıl ve önceki yıl bütçe görüşmeleri sırasında düzenleme yapılmasından son anda vazgeçildi. Bu yılki bütçe görüşmelerinde ilk defa tüm siyasi partilere mensup milletvekillerinin imzasıyla verilen önerge kabul edildi. Önerge, sayıları 34 bin 200 dolayında olan kariyer meslek mensupları ve yönetici düzeyindeki bürokrat maaşlarında 1.433 TL ile 39.787 TL arasında değişen tutarlarda ek zam yapılmasını öngörüyordu.

Ancak önergenin kabul edilmesinin ardından bazı memur sendikaları düzenlemeye tepki gösterdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla önergenin geri çekilmesi talimatını verdi. Önerge, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde bütçe kanun teklifinden geri çekilecek.

REKLAM ÖNERGE İLK ADIMDI Bütçe kanunları sadece ilgili yıl için geçerli bulunuyor. Ek zam talebinin bütçe kanununa konulması nihai çözüm olmayacaktı. Kalıcı düzenleme için ayrı bir kanun değişikliği gerekiyor. Diğer taraftan bütçe kanununa bütçe ile ilgisi olmayan düzenleme konulması Anayasa’ya aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde iptali kaçınılmazdı. Bu hususlar gözetilerek 2026 yılı içinde kalıcı düzenleme için kanun değişikliği yapılması planlanıyordu. VERGİ MÜFETTİŞLERİ TALEPLERİNDE ISRARLI Söz konusu ek zamdan yararlanacak 34 bin 200 kişinin yaklaşık 7 bin 500’ünü Türkiye’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde kritik rol oynayan vergi müfettişleri oluşturuyor. Vergi Müfettişleri Derneği, önergenin geri çekilmesini üzüntüyle karşıladı. Dernek adına yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin kamu personel rejiminin uzun yıllardır biriken yapısal sorunlarının giderilmesi açısından kaçınılmaz ve gecikmiş bir reform niteliği taşıdığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Vergi müfettişleri olarak bizler, vergi kaçakçılığıyla mücadele eden, kara para aklama girişimlerini ortaya çıkaran, terörün finansmanını engelleyen, devletin gelirini koruyan bir görev grubuyuz. Bu görevleri yapabilecek bir vergi müfettişinin yetişmesi en az 5 yıl sürmektedir. Buna rağmen son 5 yılda 750 meslektaşımız görevden ayrılmak zorunda kalmıştır. Fiilen görev yapan bir vergi müfettişi 2025 yılında ortalama 72 milyon TL seviyesinde vergi tarhı önermektedir. 750 istifanın kamuya maliyeti 55 milyar TL’dir. Bu kayıp, hem devletin gelirine hem de kamu düzenine doğrudan zarar vermektedir. Bu nedenle 15 yıldır enflasyon artışı haricinde iyileştirme yapılmayan meslek grubumuzun özlük haklarının düzenlenmesi bir tercih değil, zorunluluktur.” "EMSAL MESLEKLERLE MAAŞ UÇURUMU ORTAYA ÇIKTI" Vergi müfettişleri, 15 yıl önce uzman, müfettiş, murakıp veya denetçi olarak görev yapan kariyer meslek mensuplarının kaymakam, hakim-savcı, Sayıştay denetçisi, doktor-eczacı gibi mesleklerin dengi maaşlar almakta iken bugün bu mesleklerin yarısı kadar maaş aldıklarını belirtiyor. Son 15 yıl içinde hakim-savcı, doktor, öğretmenler gibi meslek mensuplarının maaşlarına çeşitli iyileştirmeler yapıldığını ancak uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensuplarının maaşlarına 2011 yılından bu yana hiçbir iyileştirme yapılmadığına dikkat çekiyorlar.