Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde olay, 5 Aralık Çarşamba günü, sabah saatlerinde Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi.

BAŞI OLMAYAN CESET BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

DHA'daki habere göre alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin Ferdi Özdemir'e (39) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi devam ediyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

ANNESİ VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

İHA'daki habere göre törende Özdemir'in annesinin oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları içinde isyan etmesi yürekleri dağladı.

Baba Ramazan Özdemir ise tören sırasında ağlarken baygınlık geçirdi.

"ÇOCUĞUMUN KAFASINI KESMİŞLER"

Cenaze sonrası konuşan baba Ramazan Özdemir, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz.