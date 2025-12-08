Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
Isparta'da, yanmış otomobilin yanında başsız cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Ferdi Özdemir, toprağa verildi. Özdemir'in kayıp başının aranmasına yönelik çalışma devam ederken baba Ramazan Özdemir, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde olay, 5 Aralık Çarşamba günü, sabah saatlerinde Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi.
BAŞI OLMAYAN CESET BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
DHA'daki habere göre alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin Ferdi Özdemir'e (39) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi devam ediyor.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Evli ve 2 çocuk babası olan Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
ANNESİ VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ
İHA'daki habere göre törende Özdemir'in annesinin oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları içinde isyan etmesi yürekleri dağladı.
Baba Ramazan Özdemir ise tören sırasında ağlarken baygınlık geçirdi.
"ÇOCUĞUMUN KAFASINI KESMİŞLER"
Cenaze sonrası konuşan baba Ramazan Özdemir, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz.
"İKİSİ HUSUMET YAŞADIĞI KİŞİLER"
Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi.