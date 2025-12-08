Habertürk
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı verdi | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı verdi

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad rejiminin yıkılışının birinci yılında kardeşlik mesajı verdi. Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:35
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esad rejiminin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

        Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

        Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

        Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

        Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

        Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

        Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

