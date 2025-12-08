Habertürk
        Şebnem Çetinkaya, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!

        Zonguldak'ta, 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, duş almak için banyoya girdi. Dakikalar geçti ancak genç kız banyodan çıkmadı. Yarı baygın halde hastaneye kaldırılan Çetinkaya, banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:14
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Zonguldak'ta yürek yakan olay, Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Şebnem Çetinkaya (18), uzun süre çıkmayınca, ailesi durumdan şüphelenip kontrol etti.

        BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre ailesi, Çetinkaya’yı banyoda baygın halde buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şebnem Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Şebnem Çetinkaya için bugün öğle vakti Hatip Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı. Çetinkaya, namazın ardından toprağa verildi.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
