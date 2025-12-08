Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
Zonguldak'ta, 18 yaşındaki Şebnem Çetinkaya, duş almak için banyoya girdi. Dakikalar geçti ancak genç kız banyodan çıkmadı. Yarı baygın halde hastaneye kaldırılan Çetinkaya, banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Zonguldak'ta yürek yakan olay, Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Şebnem Çetinkaya (18), uzun süre çıkmayınca, ailesi durumdan şüphelenip kontrol etti.
BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU
DHA'daki habere göre ailesi, Çetinkaya’yı banyoda baygın halde buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şebnem Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Şebnem Çetinkaya için bugün öğle vakti Hatip Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı. Çetinkaya, namazın ardından toprağa verildi.