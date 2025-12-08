Fransızlardan Türkiye çıkarması

Türkiye otomotiv pazarının bu yıl yeni bir rekora koşması, markaların genel merkezlerinin de dikkatini çekiyor.

Öyle ki, Stellantis'in Fransız kanadından Peugeot ve Citroen'in üst yönetimi, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi birer gün arayla ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleşen ziyaretlerinde otomotiv basını ile bir araya gelen Peugeot ve Citroen'in CEO'ları, markalarının büyüme süreçlerinde Türkiye'nin kritik rolüne vurgu yaparak, Türkiye'nin küresel satışları içerisinde ilk 5'te yer aldığını açıkladılar.

"CITROEN'İN İKİNCİ BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE"

Haziran 2025’te Citroën CEO’su olarak göreve başlayan Xavier Chardon, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

REKLAM

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ziyaretin sebebini ise Chardon şu şekilde özetledi:

"Türkiye’de bulunmak çok önemli. Biz bir Fransız markasıyız ama Türkiye’nin bizim için önemi büyük. Türkiye Citroën’in dünya çapındaki ikinci büyük pazarı. Ziyaretin zamanlaması da çok yerinde oldu, çünkü Ekim itibarıyla üçüncü sıradaydı Türkiye. Kasım itibarıyla ikinci sıraya yükseldi" dedi.

Citroën Global CEO Xavier Chardon, kişi başına düşen araç sayısına göre Türkiye binek araç pazarında büyük potansiyel olduğunu da işaret ederek, "Türkiye'de ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Orta vadede çok olumlu düşünüyoruz Türkiye pazarı ile ilgili" değerlendirmesinde bulundu. "KLİNİK TESTLERE İLK KEZ TÜRKİYE'Yİ DAVET EDECEĞİZ" Yeni modeller geliştirirken Türk tüketicilerin görüşlerini dikkate almaya başladıklarını da aktaran Chardon, "Türkiye bizim için ikinci büyük pazar olduğu için buradaki müşterilerimizin ihtiyaçları bizim için artık daha da büyük öneme sahip. Yeni çıkacak bir ürünün klinik testlerini yaparken genelde İtalya, İspanya, Fransa’yı davet ederdik. Bu klinik test için ilk kez Türkiye de davet edilecek" bilgisini paylaştı. REKLAM Markanın en genç müşteri kitlesinin Türkiye'de olduğuna da dikkat çeken Chardon, "Türkiye'de, Batı Avrupa’dan çok daha genç yaşta araç alınıyor. Ortalama yaş 41, Avrupa ortalaması ise 60’a yakın. İletişimde bunu dikkate alıyoruz" dedi. "MAZOŞİST DEĞİLİM, POTANSİYELE İNANDIĞIM İÇİN GÖREVİ KABUL ETTİM" Citroen'in küllerinden doğan bir marka olduğunu vurgulayan Chardon, "Daha önce iflas bile yaşadık. İniş çıkışlara alışkın bir marka olduğumuz için geleceğe dair iddialı hedefler koymaktan çekinmeyecek bir markayız. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da çok güçlü bir rekabet var. Çinli markalar geliyor, iyi de ürünler çıkarıyor. Fakat, yeni rakiplerin bizler gibi güçlü bir geçmişi, müşteri ile bizlerin olduğu kadar güçlü bağlantıları yok. Yani ben de mazoşist değilim, potansiyel olduğuna inandığım için bu pozisyonu (CEO'luğu) kabul ettim" ifadelerini kullandı.

PEUGEOT Global CEO'SU FAVEY: TOFAŞ'IN DESTEĞİNE GÜVENİYORUZ Peugeot Global CEO'su Alain Favey de, önceki hafta gerçekleşen Türkiye ziyareti kapsamında Bursa'daki Tofaş fabrikasına da gittiğini açıkladı. REKLAM Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret hakkında konuşan Favey, "Peugeot'nun Türkiye'deki performansına bakma ve bu ziyaretin çok önemli bir parçası olan Bursa'daki Tofaş fabrikasını ziyaret etme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Türkiye'de daha da başarılı olmak için bu yılın Mayıs ayında girdiğimiz yeni yapılanmada (Tofaş-Stellantis Türkiye birleşmesi) Türk yaratıcılığına ve Tofaş'ın desteğine gerçekten güveniyoruz. Bursa'daki fabrikanın kalite seviyesini zirvede tutmak için neler yaptığına dair pek çok örnek gördük" dedi. "TÜRKİYE DÜNYADAKİ BÜYÜMEMİZİN MERKEZİNDE YER ALIYOR" Markanın güncel satış performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alain Favey, küresel satışlarında Türkiye'nin rolüne de değindi. Favey, "Biz bir Avrupa markasıyız, Fransa'da doğduk ve köklerimizle gurur duyuyoruz. Ancak, uluslararası bir hedefimiz var ve Türkiye de kesinlikle bu hedefin bir parçası. 2024'te dünya genelinde 1.1 milyon araç sattık. Bu yıl ise, Ekim ayı sonu rakamlarına göre dünya çapında 919 bin araç sattık. Büyümemizin asıl itici gücü Avrupa dışında olan bölgelerimizde yaşandı. Türkiye ise gerçekten dünya çapındaki büyümemizin merkezinde yer alıyor ve önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek" dedi.