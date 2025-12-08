İstanbul Çekmeköy'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis memuru kurtulamayarak şehit düştü. Ateş açan 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 2 kişi de yakalandı.

İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Pazartesi Günü saat 07.30 sıralarında emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı.

1 POLİS YARALANDI

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

REKLAM

ŞEHİT OLDU

Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Emre Albayrak için taziye mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı: