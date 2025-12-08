Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik ŞEHİT VAR! Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!

        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı! 1 polis şehit

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çatışmada R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. yakalandı. Yaralanan polis memuru şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:34 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:21
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        İstanbul Çekmeköy'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis memuru kurtulamayarak şehit düştü. Ateş açan 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 2 kişi de yakalandı.

        İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonu hakkında açıklama yaptı.

        Pazartesi Günü saat 07.30 sıralarında emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı.

        1 POLİS YARALANDI

        Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        ŞEHİT OLDU

        Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Emre Albayrak için taziye mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük.

        İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

        Şehidimizin makamı âli olsun."

        1'İ ÖLDÜRÜLDÜ, 2'Sİ YAKALANDI

        Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) öldürülürken, Ç.A. ve C.A. sağ olarak yakalandı.

        ŞEYDA YILMAZ VE HAKAN TELLİ DE ŞEHİT OLMUŞTU

        İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023 uyuşturucu satıcılarının kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, saldırıda polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu.

        İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül 2024 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis memuru Şeyde Yılmaz ağır yaralanırken, 23 Eylül'de şehit düşmüştü.

        #Son dakika haberler
