Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ege Öztürk ile Milene Müller evlendi

        Ege Öztürk ile Milene Müller evlendi

        Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, Türk futbolcu Ege Öztürk ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başakşehir'de forma giyen futbolcu Ege Öztürk, dijital içerik üreticisi Milene Müller ile nikâh masasına oturdu.

        Evlenmek için 18'inci yaşına girmeyi bekleyen Ege Öztürk, reşit olduktan 3 gün sonra Milene Müller ile evlendi.

        Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller ise 23 yaşında.

        Fotoğraf: Uğur Demir
        Fotoğraf: Uğur Demir

        2024'te Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique, ofansif orta saha mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.

        Lincoln Henrique
        Lincoln Henrique
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ege Öztürk
        #Milene Müller
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi