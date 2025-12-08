Ege Öztürk ile Milene Müller evlendi
Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, Türk futbolcu Ege Öztürk ile evlendi
Başakşehir'de forma giyen futbolcu Ege Öztürk, dijital içerik üreticisi Milene Müller ile nikâh masasına oturdu.
Evlenmek için 18'inci yaşına girmeyi bekleyen Ege Öztürk, reşit olduktan 3 gün sonra Milene Müller ile evlendi.
Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller ise 23 yaşında.Fotoğraf: Uğur Demir
2024'te Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique, ofansif orta saha mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.Lincoln Henrique