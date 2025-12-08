Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        8–14 Aralık haftasında gökyüzü, iletişim ve sezgiler üzerinde belirleyici bir etki oluşturuyor. Neptün'ün ileri hareketi ve Merkür'ün Yay'a geçişi, burçlara güçlü fırsatlar ve netleşen kararlar getiriyor. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? İşte 8-14 Aralık haftası burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        8–14 Aralık haftasında gökyüzü güçlü iletişim enerjilerini öne çıkarıyor! 10 Aralık’ta Neptün Balık’ta ileri hareketine geçerken sezgiler güçleniyor. 12 Aralık’ta Merkür Yay’a geçiyor, yani iletişim ve fikirler cesurlaşıyor. Peki burçları bu hafta neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…

        Sevgili Koçlar, cesur ve yenilikçi fikirler öne çıkıyor. sezgilerinize güvenerek adım atarsanız fırsatlar kapıda.

        Sevgili Boğalar, içsel farkındalığınız ve sezgileriniz güçleniyor. Finansal ve günlük rutinlerde doğru seçimler yapmanız olası.

        Sevgili İkizler burçları, iletişimde açık ve net olmanız gereken bir dönem. Fikirlerinizi cesurca paylaşmak ve yeni bağlantılar kurmak için önünüz çok açık.

        REKLAM

        Sevgili Yengeçler, aile ve ev meselelerinde sezgiler öne çıkıyor. Ani kararlar yerine sabırlı olmanız ve içsel dengeyi korumanızda fayda var.

        Sevgili Aslanlar, kariyer ve prestij alanında enerjiniz yüksek. Fikirleriniz dikkat çekiyor ve hayallerinizi gerçekleştirmek için ilham dolu bir hafta.

        Sevgili Başaklar, öğrenme, iletişim, kısa yolculuklarda aktif bir dönem; planlarınızı netleştirirken fikirlerinizi paylaşmanız yararınıza olacaktır.

        Sevgili Teraziler, sosyal ilişkilerde çok pozitifsiniz. Anlayış ve sabır ile hem arkadaşlıklar hem ortak projeler verimli ilerleyebilir.

        Sevgili Akrepler, maddi ve yaratıcı konularda sezgilerinize güvenmeyi ihmal etmeyin. Planlarınızı cesurca uygulamak ve riskleri doğru yönetmek için önemli bir hafta.

        Sevgili Yaylar, Merkür’ün burcunuza geçişi ile fikirleriniz netleşiyor. Kendinizi ifade etmek ve yeni projelere başlamak için çok güçlü bir dönem.

        Sevgili Oğlaklar, ruhsal farkındalık ve içsel denge öne çıkıyor. Neptün’ün etkisiyle sezgileriniz ve yaratıcılığınız artıyor.

        Sevgili Kovalar, kariyer ve sosyal statü alanında sezgileriniz güçlü, fırsatları görmek ve stratejik adımlar atmak için güzel bir hafta.

        Sevgili Balıklar, Neptün’ün ileri hareketiyle sezgileriniz zirvede, hayal gücünüz ve içsel farkındalığınız sizi pratik çözümlere yönlendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #Burç Yorumları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi
        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili karara dahil olacağını söyledi
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!