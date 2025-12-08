8-14 Aralık haftalık burç yorumları
8–14 Aralık haftasında gökyüzü güçlü iletişim enerjilerini öne çıkarıyor! 10 Aralık’ta Neptün Balık’ta ileri hareketine geçerken sezgiler güçleniyor. 12 Aralık’ta Merkür Yay’a geçiyor, yani iletişim ve fikirler cesurlaşıyor. Peki burçları bu hafta neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…
Sevgili Koçlar, cesur ve yenilikçi fikirler öne çıkıyor. sezgilerinize güvenerek adım atarsanız fırsatlar kapıda.
Sevgili Boğalar, içsel farkındalığınız ve sezgileriniz güçleniyor. Finansal ve günlük rutinlerde doğru seçimler yapmanız olası.
Sevgili İkizler burçları, iletişimde açık ve net olmanız gereken bir dönem. Fikirlerinizi cesurca paylaşmak ve yeni bağlantılar kurmak için önünüz çok açık.
Sevgili Yengeçler, aile ve ev meselelerinde sezgiler öne çıkıyor. Ani kararlar yerine sabırlı olmanız ve içsel dengeyi korumanızda fayda var.
Sevgili Aslanlar, kariyer ve prestij alanında enerjiniz yüksek. Fikirleriniz dikkat çekiyor ve hayallerinizi gerçekleştirmek için ilham dolu bir hafta.
Sevgili Başaklar, öğrenme, iletişim, kısa yolculuklarda aktif bir dönem; planlarınızı netleştirirken fikirlerinizi paylaşmanız yararınıza olacaktır.
Sevgili Teraziler, sosyal ilişkilerde çok pozitifsiniz. Anlayış ve sabır ile hem arkadaşlıklar hem ortak projeler verimli ilerleyebilir.
Sevgili Akrepler, maddi ve yaratıcı konularda sezgilerinize güvenmeyi ihmal etmeyin. Planlarınızı cesurca uygulamak ve riskleri doğru yönetmek için önemli bir hafta.
Sevgili Yaylar, Merkür’ün burcunuza geçişi ile fikirleriniz netleşiyor. Kendinizi ifade etmek ve yeni projelere başlamak için çok güçlü bir dönem.
Sevgili Oğlaklar, ruhsal farkındalık ve içsel denge öne çıkıyor. Neptün’ün etkisiyle sezgileriniz ve yaratıcılığınız artıyor.
Sevgili Kovalar, kariyer ve sosyal statü alanında sezgileriniz güçlü, fırsatları görmek ve stratejik adımlar atmak için güzel bir hafta.
Sevgili Balıklar, Neptün’ün ileri hareketiyle sezgileriniz zirvede, hayal gücünüz ve içsel farkındalığınız sizi pratik çözümlere yönlendirecek.