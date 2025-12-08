Habertürk
        Ordu haberleri: Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü 60 yaşındaki Mustafa Akkuş ile yanında bulunan eşi 53 yaşındaki Fatma Akkuş, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Enes K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:11
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Ordu'da yürek yakan kaza, saat 15.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Enes K. (25) yönetimindeki otomobil ile Mustafa Akkuş’un (60) kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.

        DERE YATAĞINA UÇTULAR

        DHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Akkuş ile yanındaki eşi Fatma Akkuş’un (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Mustafa Akkuş ve Fatma Akkuş’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #ordu
        #Son dakika haberler
