        Toprağa gömülü bulunan çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı!

        Toprağa gömülü bulunan çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı!

        Hatay'da yaralı bir şekilde vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuk hayati tehlikeyi atlattı. Olaya ilişkin tutuklanan çocuğun dayısı Muhammet Eldavut'un ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:43
        Toprağa gömülü bulunan çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı!
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranırken başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Suriye uyruklu Amir A.'nın (10) yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        DHA'nın haberine göre hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut, (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi.

        Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Amir A., 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Amir A.’dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

        Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı.

        Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında Amir A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.’nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.

        DAYISI İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        İlk isteği su olan olan Amir A.’nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

