Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.225,53 %1,98
        DOLAR 42,5513 %0,00
        EURO 49,6176 %0,11
        GRAM ALTIN 5.751,11 %0,08
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 80,01 %0,20
        BITCOIN 92.130,00 %2,10
        GBP/TRY 56,6976 %-0,11
        EUR/USD 1,1652 %0,09
        BRENT 63,25 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.403,07 %0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teklif istikrar ve refah bütçesidir - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teklif istikrar ve refah bütçesidir

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor. Yılmaz konuşmasında "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir" derken 2026'nın OVP'nin en kritik yılı olduğunu belirtti.

        Yılmaz "2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak" dedi.

        Yılmaz ayrıca "Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları