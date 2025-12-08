Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Teklif istikrar ve refah bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir" derken 2026'nın OVP'nin en kritik yılı olduğunu belirtti.

Yılmaz "2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak" dedi.

Yılmaz ayrıca "Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...