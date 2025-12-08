Habertürk
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!

        Ankara'da öğrencilerin fizik öğretmenleriyle alay ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından öğrenciler, öğretmen M.C.'nin itirazına rağmen disipline gönderilmiş, emniyet de inceleme başlatmıştı. Gündem olan okulun müdürü Hüseyin İzmir konuştu: "70 yıllık köklü bir geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Bu olayı bir şekilde aşacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:30
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğrencilerinin fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 'Tedx' etkinliği düzenlendi.

        "OKULUN BÖYLE ANILMASI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

        DHA'daki habere göre okul müdürü Hüseyin İzmir, okulun sınavsız öğrenci aldığını belirterek, "Bizlerin okul olarak yürüttüğü birtakım projelerimiz var.

        Tedx de bu projelerin bir tanesi. Bunun dışında 2 tane Erasmus projemiz ve her sene Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204'e başarıyla proje geçiren bir okuluz.

        İşte bu tür etkinliklerle birlikte bazı sıkıntılı olaylar da yaşadık. Ancak 70 yıllık köklü geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Burada 700 kişilik bir aileyiz, bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür etkinliklerle, çalışmalarla bunları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

        Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İzmir.
        Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İzmir.

        "TÜRKİYE'NİN TANIĞI İSİMLER BURADAN MEZUN"

        Görev yaptığı okulun köklü bir okul olduğunu ve pek çok tanınmış ismin bu okuldan mezun olduğunu söyleyen Hüseyin İzmir, "Murat Kurum, Güldal Akşit, rahmetli Metin Uca okulumuzdan mezun. Bunun dışında Ahmet Taner Kışlalı, Murat Karayalçın bu okuldan mezun. Okulumuzun böyle bir geçmişi var. Dolayısıyla hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem öğretmenimizle bu olayı bir şekilde aşacağız. Bakanlığımız bu konuda bize tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

        10 GÜN İÇİNDE SORUŞTURMA SONUÇLANACAK

        Öte yandan öğretmen M.C. ile alay edilmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili 7 öğrenci hakkındaki disiplin soruşturması sürüyor. Soruşturmanın 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

        #ankara
        #Son dakika haberler
