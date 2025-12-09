Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi

Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."

