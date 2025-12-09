Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi

        ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın aralarındaki anlaşma dolayısıyla su akışını serbest bırakması gerektiğini belirterek, aksi halde Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 07:28 Güncelleme: 09.12.2025 - 07:28
        Meksika'nın kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren Trump, bunun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti.

        Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

        Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti:

        "Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

