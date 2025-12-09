Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da bir araya geldi.

Ukrayna Savaşı'nı görüşen liderler, Kiev için güçlü güvenlik garantilerinin gerekliliğini işaret etti.

Görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Macron, "Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığına istisnai bir cesaretle göğüs germeye devam ediyor.

Ukrayna, adil ve kalıcı barış için desteğimize ve bağlılığımıza güvenebilir. ABD ve Avrupa tarafından uygulanan son yaptırımlar Rus ekonomisini zayıflatıyor. Bu çabayı sürdürmeli ve baskıyı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Macron ayrıca, Ukrayna'nın yeniden inşası için güçlü güvenlik garantileri hazırladıklarını ifade ederken "Birleşelim ve barışı inşa edelim. Ukrayna, Avrupa ve kolektif güvenliğimiz için..." dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Macron, Merz ve Zelenskiy, Londra'da yaptıkları zirvede Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinin önemine işaret ederek kaydedilen ilerlemeyi desteklediklerini ifade etti.