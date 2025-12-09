Habertürk
        Haberler Dünya Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir | Dış Haberler

        Macron: Ukrayna desteğimize güvenebilir

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İngiltere'de bir araya geldi. Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı görüşmeden sonra açıklamada bulunan Macron, "Ukrayna, kalıcı ve adil barış için desteğimize ve bağlılığımıza güvenebilir." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 09.12.2025 - 00:10 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:57
        Macron: Ukrayna bizim desteğimize güvenebilir
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da bir araya geldi.

        Ukrayna Savaşı'nı görüşen liderler, Kiev için güçlü güvenlik garantilerinin gerekliliğini işaret etti.

        Görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Macron, "Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığına istisnai bir cesaretle göğüs germeye devam ediyor.

        Ukrayna, adil ve kalıcı barış için desteğimize ve bağlılığımıza güvenebilir. ABD ve Avrupa tarafından uygulanan son yaptırımlar Rus ekonomisini zayıflatıyor. Bu çabayı sürdürmeli ve baskıyı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

        Macron ayrıca, Ukrayna'nın yeniden inşası için güçlü güvenlik garantileri hazırladıklarını ifade ederken "Birleşelim ve barışı inşa edelim. Ukrayna, Avrupa ve kolektif güvenliğimiz için..." dedi.

        İNGİLTERE BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Macron, Merz ve Zelenskiy, Londra'da yaptıkları zirvede Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

        Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinin önemine işaret ederek kaydedilen ilerlemeyi desteklediklerini ifade etti.

        Ulusal güvenlik danışmanlarına gelecek günlerde görüşmeleri sürdürme talimatı veren liderler, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri içeren adil ve kalıcı bir barışın gerekliliğini vurguladı.

        Liderler, Ukrayna'da binlerce insanı enerjisiz bırakan saldırılara karşı bu ülkenin kendisini savunma kapasitesini güçlendirmenin gerekli olduğunu belirtti.

        Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasına yönelik atılan adımlar ve kaydedilen aşamanın ele alındığı toplantıdan, Merz ve Macron'un ayrılmasının ardından Starmer ve Zelenskiy görüşmelere devam etti.

        Zelenskiy ve Starmer, diğer Avrupalı liderlerle telefon görüşmesi yaparak son duruma ilişkin tarafları bilgilendirdi.

        Liderler, kritik bir dönemeçte olunduğu konusunda fikirlerini belirtirken savaşı bitirmek için Ukrayna'ya desteği artırma, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı ise artırarak devam ettirme konusunda görüş birliğine vardı.

        #rusya
        #avrupa
        #Ukrayna
