İstanbul'da olay, dün Zeytinburnu'nda saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Sedat Arıkan, olayda hayatını kaybetti.

DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olay çevredeki esnafların araya girmesiyle son buldu. Dün 2 taraf arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ve Nadir K.'nin yakını İbrahim K.'de dahil oldu. Olayda Nadir K. belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sedat Arıkan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"PARK YERİ YÜZÜNDEN"

Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, "İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darp etmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

"SİLAHI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz.

"GEREKSİZ BİR CAN GİTTİ"

Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.