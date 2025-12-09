Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı... Park yeri için silahla öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!

        İstanbul'da, 2 grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sedat Arıkan hayatını kaybederken ağabeyi Sinan Arıkan ise yaralandı. Öte yandan olay nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, dün Zeytinburnu'nda saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

        Sedat Arıkan, olayda hayatını kaybetti.
        Sedat Arıkan, olayda hayatını kaybetti.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olay çevredeki esnafların araya girmesiyle son buldu. Dün 2 taraf arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

        Çıkan kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ve Nadir K.'nin yakını İbrahim K.'de dahil oldu. Olayda Nadir K. belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

        Ağır yaralanan Sedat Arıkan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        "PARK YERİ YÜZÜNDEN"

        Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, "İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darp etmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

        "SİLAHI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM"

        Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz.

        "GEREKSİZ BİR CAN GİTTİ"

        Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!