Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı! Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar!

        Isparta'da, yanmış otomobilin yanında başsız cesedi bulunan, evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Ferdi Özdemir cinayetini aydınlatmak için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip ilçeye geldi. Özdemir'in, Dinar- Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği, yaklaşık 1 kilometre ileride aracının önü kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü yönünde deliller bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da olay, geçen hafta cuma gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

        EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

        DHA'daki habere göre alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e (39) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

        ARAMA ÇALIŞMASINA UZMAN EKİP KATILDI

        Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarına, Isparta'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip de katıldı. Olay yerinde çok sayıda askeri personel arazide ve ormanda kesik başı aradı.

        "OLAY AYDINLANINCAYA KADAR BİZE UYKU HARAM"

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Ferdi Özdemir'in ailesine başsağlığında bulunmak üzere Aydoğmuş köyüne geldi. Keçiborlu Kaymakam Kerem Türker ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yunus Emre Karamanoğlu tarafından karşılanan Vali Erin, baba Ramazan Özdemir ve diğer aile fertleri ile bir süre evlerinde görüştü.

        Taziye ziyaretinin ardından acılı baba ile birlikte açıklama yapan Vali Erin, "Bu menfur olaydan dolayı son derece üzgünüz. Acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarak hesap vermesi için jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili 4 kişi gözaltında tutuluyor, gelişmelere göre yeni gözaltılar olabilir.

        "EĞİTİMLİ KADAVRA KÖPEKLERİ KULLANILIYOR"

        Jandarma Genel Komutanlığımızdan bu konunun aydınlatılması amacıyla uzman bir ekip istedik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Yine eğitimli bir kadavra köpeği ile arazide araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir gelişme yok ama bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Suçluları bulup adalet önüne çıkarıp gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede ailenin de acısını biraz olsun azaltmak istiyoruz" diye konuştu.

        Oğlu vahşice öldürülen Ramazan Özdemir ise “Sayın Valimiz ve Jandarma Komutanımızdan, askerlerimizden Allah razı olsun. Bundan hiçbir şüphem yok. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

        ARACIN ÖNÜNÜN KESİLİP BIÇAKLANMIŞ

        Olayın yaşandığı gün saat 20.00 sıralarında köydeki marketten alışveriş yapan ve dağda bulunan keçilerinin yanına gitmek üzere aracı ile yola çıkan Ferdi Özdemir'in, Dinar- Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği, yaklaşık 1 kilometre ileride aracının önü kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü yönünde deliller bulunduğu belirtildi.

        EN SON MARKETTE GÖRÜLMÜŞTÜ

        Olay saatlerinde ve sonrasında yağan yağmurun, başka bir araca ait izleri sildiği değerlendiriliyor. Olay mahallinde çalışmalar sürerken, köyde de jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Özdemir'in en son görüldüğü marketin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ısparta
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?