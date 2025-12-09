Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar!

Isparta'da olay, geçen hafta cuma gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

DHA'daki habere göre alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e (39) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarına, Isparta'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip de katıldı. Olay yerinde çok sayıda askeri personel arazide ve ormanda kesik başı aradı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ferdi Özdemir'in ailesine başsağlığında bulunmak üzere Aydoğmuş köyüne geldi. Keçiborlu Kaymakam Kerem Türker ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yunus Emre Karamanoğlu tarafından karşılanan Vali Erin, baba Ramazan Özdemir ve diğer aile fertleri ile bir süre evlerinde görüştü.

Taziye ziyaretinin ardından acılı baba ile birlikte açıklama yapan Vali Erin, "Bu menfur olaydan dolayı son derece üzgünüz. Acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarak hesap vermesi için jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili 4 kişi gözaltında tutuluyor, gelişmelere göre yeni gözaltılar olabilir.

"EĞİTİMLİ KADAVRA KÖPEKLERİ KULLANILIYOR"

Jandarma Genel Komutanlığımızdan bu konunun aydınlatılması amacıyla uzman bir ekip istedik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Yine eğitimli bir kadavra köpeği ile arazide araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir gelişme yok ama bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Suçluları bulup adalet önüne çıkarıp gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede ailenin de acısını biraz olsun azaltmak istiyoruz" diye konuştu.

Oğlu vahşice öldürülen Ramazan Özdemir ise “Sayın Valimiz ve Jandarma Komutanımızdan, askerlerimizden Allah razı olsun. Bundan hiçbir şüphem yok. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.