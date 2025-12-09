Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eski hakemler Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı! - Beşiktaş Haberleri

        Eski hakemler Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:09
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Trio programında eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

        İşte hakemlerin yorumları:

        GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?

        Gaziantep FK'nın ilk golü öncesinde ofsayt var mı?

        Bülent Yıldırım: "Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt değil diyorsa öyledir."

        Deniz Çoban: "Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru."

        Bahattin Duran: "3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıcı kuruluşa değil, VAR sistemine ait."

        BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var."

        Deniz Çoban: "Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil."

        Bahattin Duran: "Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez."

        GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

        Deniz Çoban: "Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş."

        Bülent Yıldırım: "Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir."

        Bahattin Duran: "Çok net, tartışmamsız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı."

        DK 30: ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GÖRDÜĞÜ SARI KART

        30. dakikada Orkun Kökçü'nün itirazı sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?

        Bülent Yıldırım: "Faul doğru, Ogün'ün kolunu çekerek dengesini bozdu. Faul kararı sonrası söylemleri var. Hakem ne duydu, duyduğu neyi kabullendi. Hakemle Allah arasında. Ben ağız ve yürek okuyamam. Bu sahne hoşuma gitmedi. Kötü ifade varsa ve tolere ettiyse onu da kendi vicdanına bırakırım."

        Deniz Çoban: "Orkun'un ne söylediği, hakemin ne duyduğu, kartı ne için verdiği hakemle Allah arasında. Dudak okuyarak yanlış bir şey yaparım, bir şey diyemem. Söyledikleri dışında beden dili de sarı kart için yeterli."

        Bahattin Duran: "Orkun faul yaptı, formadan çekti. Hakemin faul kararı doğru. Orkun'un söylediklerinden bağımsız, el kol hareketleri sarı kart. Orkun ne söyledi, hakem ne duydu bilmiyorum. Sarı kartın üstü olur muydu, onu değerlendirecek olan maç hakemi."

