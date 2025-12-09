Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 2025/2120 Sayılı Kararı"na göre birçok otelde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulamasında değişikliğe gidildi.

Buna göre otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için T.C. Kimlik Belgesi'nin fotokopisi çekilip saklanması uygulamasına son verildi. Mevzuatta fotokopi alma yetkisinin bulunmadığı vurgulanırken, bu uygulamanın “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı belirtildi.

Yeni karar ile otel çalışanları kayıt işlemi için konaklayan kişinin kimliğini görebilse de sonrasında fotokopisini alamayacak.

