        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi - Turizm Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), otellerde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulamasına son verdi. Yeni karar ile oteller artık kimliği görebilecek ancak fotokopisini alamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:36
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Resmi Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 2025/2120 Sayılı Kararı"na göre birçok otelde müşterilerden kimlik fotokopisi alınması uygulamasında değişikliğe gidildi.

        Buna göre otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için T.C. Kimlik Belgesi'nin fotokopisi çekilip saklanması uygulamasına son verildi. Mevzuatta fotokopi alma yetkisinin bulunmadığı vurgulanırken, bu uygulamanın “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı belirtildi.

        Yeni karar ile otel çalışanları kayıt işlemi için konaklayan kişinin kimliğini görebilse de sonrasında fotokopisini alamayacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

